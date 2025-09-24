Ovladač GPU pro procesory Intel 11. až 14. generace je na Windows v Legacy režimu

Intel pokračuje v „katování kostů“. Jak postupně z firmy mizejí vývojáři, včetně těch zodpovědných za podporu GPU, zužuje se i podpora. Nově Intel přesunul do Legacy režimu Windows ovladače pro GPU v procesorech od 11. generace Tiger Lake po 14. generaci^[ Raptor Lake Refresh, tedy pro mnohé procesory, které jsou stále v prodeji.
Intel tak po pár letech opět rozděluje vývoj ovladačů na ty nové/velké a na starší. Současné procesory 15. generace (alias 2. generace Core Ultra) Arrow Lake jedou ve standardním režimu, stejně jako velké karty Arc. Zdá se tedy, že Velký Řez bude nakonec ustálen někde na pomezí Xe1 a Xe2/BattleMage (toto berte prozatím jako můj odhad), kdy se Intel bude snažit zjednodušit podporu produktů, a to v přípravě na přechod na jádra Nvidia RTX.
Pro Linux se pochopitelně nic nemění. Možná je ale vhodný moment vyjádřit obavy o budoucnost některých technologií jako XeSS (zvláště pokud lze provozovat na Intelu konkurenční AMD FSR, které je stále pod rychlým vývojem).