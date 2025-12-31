Root.cz  »  Grafika  »  Ovladač Intel Xe dostává sdílený paměťový prostor pro více GPU

Ovladač Intel Xe dostává sdílený paměťový prostor pro více GPU

David Ježek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Intel Battlemage B580 B570 Autor: Intel
Intel Battlemage B580 B570

Multi-Device Shared Virtual Memory, tak se jmenuje klíčová novinka v ovladači Intel Xe, která před koncem roku zamířila do ovladače Intel Xe. V tuto chvíli sedí jako pull request na čekačce pro začlenění do vývojové větve drm-xe-next a můžeme očekávat začlenění v rámci Linuxu 7.0 (alias „Linux 6.20“). A jak dodává Phoronix, tato verze jádra nabývá na důležitosti, neb bude součástí jarních vydání distribucí, včetně Ubuntu 26.04 LTS.

Intel tuto novinku posouvá do jádra, neb bez ní jsou jeho snahy na poli AI s vlastními GPU poněkud jednoruké. Sdílený paměťový prostor napříč více GPU v systému je klíčovou architektonickou částí, přičemž vedle otevřeného ovladače Intel Xe zde procesorový gigant stále sází i na další otevřené prvky jako Level Zero či OpenCL. Připomeňme, že vedle grafických karet Battlemage pro běžné spotřebitele má Intel již na trhu i profi karty, konkrétně už je dostupný model Intel Arc Pro B50 s cenou pod 10 tisíc Kč a 16GB GDDR6 pamětí.

Další novinkou začleňované verze ovladače Xe je podpora SR-IOV scheduler groups a přibyly i další méně klíčové věci, včetně aktualizací pro ReBAR apod.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Dále u nás najdete

Rozbili jste web? Napodobte Cloudflare a hoďte to na něj

Jak chutná a jak se jí physalis, karambola a cherimoya

Necháváme AI měnit svět, i když dobře víme o nebezpečích

Matka a dcera lásku k přírodě proměnily v kvetoucí byznys

Datová centra: AI boom, limity energetiky a přesun kapacit

Kdy náleží vdovský důchod déle než 1 rok? Příklady napoví

Fiasko McDonald’s: Když AI reklama ztratí duši

10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob

Udělejte si na Nový rok pořádnou čočku na kyselo s vejcem

Přinášíme 10 zajímavých příběhů podnikatelů za rok 2025

Jak si mohou podnikající zaměstnanci snížit daně?

Ubude pohotovostí. Něco je možné konzultovat online

Zdravotnictví v roce 2026: Bílé plomby na pojišťovnu a jiná prevence u praktiků

Retence v praxi: pět chyb, kvůli kterým přicházíte o zákazníky

Vyznejte se v nabídce domácí péče o seniory. Kdy ji platí pojišťovny

Mzdové účetnictví v roce 2025 aneb krátké ohlédnutí

Rok 2025 ve startupech: Češi si věří jako globální hráči

Stáhli si Spotify, desítky milionů skladeb mají 300 TB

Jak se liší příjmy v Rakousku?

Nejmenším dětem mrkev vůbec nedávejte, mohou ji vdechnout