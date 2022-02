Ovladač OpenChrome pro GPU VIA UniChrome stále žije, přidává podporu pro Linux 5.18

Autor: Depositphotos

Phoronix připomíná, že v rámci Linuxu se i nadále myslí na uživatele, či dnes už spíše nadšené fanoušky grafických jader rodiny Chrome společnosti VIA. Tato grafická jádra, která bývala pod různými názvy před 15 lety součástí čipsetů jako P4M900 (pro Pentia 4/D) či K8M890 (pro S939/AM2 Athlony) a starších, jsou stále užívána a dokud existuje jediný vývojář udržující jejich podporu v Linuxu (či spíše mimo hlavní jádro), budou použitelná i nadále.

Ten vývojář se jmenuje Kevin Brace a stále udržuje DRM ovladač OpenChrome v použitelném stavu pro nová jádra. Poslední modifikace jsou s ohledem na množství lidské síly na projektu pracující jen dílčími aktualizacemi, které umožňují grafická jádra VIA nadále provozovat na Linuxu, ač mimo hlavní vývojovou větev. Aby mohl být OpenChrome zahrnut do jádra, bylo by nutné minimálně naprogramovat podporu atomic mode-setting, což se těžko v dohledné době stane. Jak ale Phoronix konstatuje s připomenutím linuxového portu na stařičkou konzoli Nintendo 64, nic není nemožné, ale vedle atomic mode-setting by bylo nutné ještě vytvořit ovladač Gallium3D, aby na jádrech rodiny UniChrome běžela i 3D akcelerace.