Ovladač pro Radeony R300 až R500 s dalšími novinkami pro rok 2026

Historické Radeony ještě z éry ATI dostávají další aktualizaci ovladače R300g. Opět je jejich autorem „vrchní údržbář“ podpory těchto už téměř 25 let starých Radeonů, Pavel Ondračka.
V poslední době se Pavel věnoval čištění kódu o zbytečné nepoužívané části a začlenění částí
nir_to_rc a
tgsi_to_rc a tudíž přípravu na přeskočení TGSI mezikroku.
Ovladač R300G stále využívá TGSI intermediate representation v rámci Gallium3D, což už je dnes výjimečné, prakticky všechny ostatní Mesa ovladače již přešly na NIR intermediate representation, konstatuje Phoronix. Pro staré Radeony od modelů typu 9700 po typ X1950 je to celkem jedno, případná vyšší efektivita nijak zázračně s výkonem nepohne, ale je hezké vidět, že se funkcionalita nadále posouvá vpřed, nově v rámci kódu mířícím do vývojové verze Mesa 26.2-devel.
Pavel dodává, že práce na odstranění TGSI mezikroku jsou téměř hotovy, kód je víceméně funkční, jen potřebuje dotáhnout do 100% stavu.