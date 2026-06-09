Ovladač R600 pro staré Radeony s pročištěným kódem pomocí GitHub Copilot

Stařičké Radeony z éry před GCN a AMDGPU (jako třeba Radeon HD 2900), spoléhající stále na starý Gallium3D ovladač, dostávají nálož téměř 60 patchů do vydání Mesa 26.2. Jde zejména o restrukturalizaci a čištění kódu, které byly zčásti realizovány s využitím nástroje GitHub Copilot.
Vývojářů ovladače R600g už není mnoho, takže zde asi pomoc LLM bude velmi ku prospěchu (tiše bych se zasnil, že třeba jednoho dne nastane den, kdy bude stačit AI nástroji říct „napiš Vulkan 1.3 ovladač pro pre-GCN Radeony“ a on to za minutu udělá, ale …). Tentokrát je to Gert Wollny, kterému patří díky za práci na refactoringu kódu kompilátoru shaderů a dalších částech. Díky od všech, kdo tyto už téměř 20 let staré Radeony ještě používají.
Čistě pro zajímavost dodejme, že poslední linuxový ovladač pro Radeony HD 2900 na webu AMD je balík Catalyst 13.1 z roku 2013.