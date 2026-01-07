Root.cz  »  Hry  »  Ovladač RADV přinese výrazné zrychlení běhu her využívajících ray-tracing v Unreal Engine

Ovladač RADV přinese výrazné zrychlení běhu her využívajících ray-tracing v Unreal Engine

David Ježek
Včera
Unreal Engine 5 Autor: Epic Games
Unreal Engine 5

Vývojářka Natalie Vock z linuxového týmu Valve prezentovala nový kód pro ovladač RADV z balíku Mesa. S ním výhledově čeká Radeony a aplikace běžící přes API Vulkan značné zrychlení, používají-li Unreal Engine a ray-tracing.

Ovladač RADV dostává opravu pro konkrétní techniky Lumen illumination a také systém odrazů v Unreal Enginu 5. Díky tomu se právě ray-tracingu jako takového týká u tohoto enginu masivní, 4– až 8násobný růst výkonu.

Příslušný merge request obsahuje i vzorové testy, které ilustrují v průměru zhruba o 30 % svižnější běh her ray-tracing využívajících. Konkrétně Desorde si na testovacím stroji polepšuje z 51 na 89 fps, Layers of Fear z 75 na 98 fps, Oblivion Remastered z 45 na 56 fps a Silent Hill 2 Remake z 40 na 60 fps.

Můžeme doufat, že dojde k začlenění kódu již v rámci Mesa 26.0.

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

