OVSwrap je chyba linuxového jádra umožňující získat roota skrz Open vSwitch

Chyba způsobující poškození paměti v Open vSwitch v rámci linuxového jádra umožňuje běžným lokálním uživatelům získat oprávnění roota na široké škále distribucí s výchozím nastavením, přičemž veřejně dostupný exploit je připravený na 800 různých sestavení jádra. Chyba je označena jako CVE-2026–64531 a dostala hodnocení CVSS 7,8.
Chyba se nachází v samotném jádře, ne v démonu
ovs-vswitchd v uživatelském prostoru. V technickém popisu objevitel Asim Manizada uvedl, že útočník nepotřebuje žádný existující bridge OVS, démon ovs-vswitchd nemusí běžet a nejsou třeba ani oprávnění
CAP_NET_ADMIN na úrovni hostitele.
Na zasažených systémech, kde je k dispozici OVS a jsou povoleny uživatelské jmenné prostory bez oprávnění, může běžný uživatel pomocí příkazu
unshare -Urn vytvořit soukromé uživatelské a síťové jmenné prostory, získat uvnitř oprávnění
CAP_NET_ADMIN a dostat se ke zranitelné části jádra.
Pokud je modul
openvswitch nainstalován, ale není právě načten, lze jej nechat automaticky načíst. Prázdný výstup příkazu
lsmod tedy automaticky neznamená, že je systém v bezpečí. Opravy už byly vydány u podporovaných jader, může ale chvíli trvat, než se opravy dostanou do distribucí. Pokud potřebujete rychlé řešení, musíte načítání modulu úplně zakázat.