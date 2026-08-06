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OVSwrap je chyba linuxového jádra umožňující získat roota skrz Open vSwitch

Petr Krčmář
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Tux Linux Autor: Larry Ewing, podle licence: CC BY-SA 4.0
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Chyba způsobující poškození paměti v Open vSwitch v rámci linuxového jádra umožňuje běžným lokálním uživatelům získat oprávnění roota na široké škále distribucí s výchozím nastavením, přičemž veřejně dostupný exploit je připravený na 800 různých sestavení jádra. Chyba je označena jako CVE-2026–64531 a dostala hodnocení CVSS 7,8.

Chyba se nachází v samotném jádře, ne v démonu ovs-vswitchd v uživatelském prostoru. V technickém popisu objevitel Asim Manizada uvedl, že útočník nepotřebuje žádný existující bridge OVS, démon ovs-vswitchd nemusí běžet a nejsou třeba ani oprávnění CAP_NET_ADMIN na úrovni hostitele.

Na zasažených systémech, kde je k dispozici OVS a jsou povoleny uživatelské jmenné prostory bez oprávnění, může běžný uživatel pomocí příkazu unshare -Urn vytvořit soukromé uživatelské a síťové jmenné prostory, získat uvnitř oprávnění CAP_NET_ADMIN a dostat se ke zranitelné části jádra.

Pokud je modul openvswitch nainstalován, ale není právě načten, lze jej nechat automaticky načíst. Prázdný výstup příkazu lsmod tedy automaticky neznamená, že je systém v bezpečí. Opravy už byly vydány u podporovaných jader, může ale chvíli trvat, než se opravy dostanou do distribucí. Pokud potřebujete rychlé řešení, musíte načítání modulu úplně zakázat.

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Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

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