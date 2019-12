 »   »  Oznámen vývoj nového operačního systému HyperbolaBSD

Jyrki

Před pár dny bylo oznámeno, že distribuce Hyperbola přejde v budoucnu z linuxového jádra na BSD. Důvodem je rostoucí nespokojenost se směrem, kterým se Linux ubírá: nucené přijetí DRM, prosazování programovacího jazyka Rust, upadající důraz na bezpečnost, vynucované přijetí PulseAudio, systemd a jiné.

Hyperbola plánuje začít forkem jádra a prostředí OpenBSD a začlenit nový kód psaný pod licencemi GPLv3 a LGPLv3, kterým nahradí části nekompatibilní s GPL a nesvobodné části. Současná větev Milky Way bude podporovaná do března 2022, na kdy je plánován její end of life a budoucí verze budou již využívat jádro HyperbolaBSD, tudíž zde nebude ABI kompatibilita s předešlými verzemi.

(Zdroj: Slashdot)