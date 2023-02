Pákistán hrozí zablokováním Wikipedie, porušuje prý místní zákony

Pákistánský národní telekomunikační regulátor PTA (Pakistan Telecommunication Authority) hrozí úplným zablokováním Wikipedie, pokud tato neodstraní svatokrádežný a rouhačský obsah , jak jí bylo přikázáno místním soudem. Zástupci encyklopedie zatím na rozhodnutí nereagovali a ani úřad nekontaktovali.

PTA jednání označil za „úmyslné selhání“ a hrozí blokací. Obnovení služeb Wikipedie bude znovu zváženo pod podmínkou zablokování či odstranění nahlášeného nezákonného obsahu. PTA se zavazuje zajistit všem pákistánským občanům bezpečnou online zkušenost v souladu s místními zákony, uvedl regulační orgán. Neupřesnil však, o který konkrétní obsah na Wikipedii se jedná.

Wikipedia was approached for blocking/removal of the said contents by issuing a notice under applicable law & court order(s). An opportunity of hearing was also provided, however, the platform neither complied by removing the blasphemous content nor appeared before the Authority. pic.twitter.com/6dWRcbxHGB