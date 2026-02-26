Root.cz  »  Byznys  »  Paměti už tvoří 35 % nákladů na stavbu počítačů, říká finanční ředitelka HP

Paměti už tvoří 35 % nákladů na stavbu počítačů, říká finanční ředitelka HP

Petr Krčmář
Dnes
přidejte názor

Sdílet

ram, paměť Autor: Depositphotos

Závažnost současného nedostatku počítačových pamětí a strmého růstu cen ilustruje výrok finanční ředitelky společnosti HP Karen Parkhillové, která uvedla, že podíl paměti RAM na materiálových nákladech počítačů HP vzrostl z přibližně 15 až 18 procent ve čtvrtém fiskálním čtvrtletí roku 2025 na současných přibližně 35 procent.

Tyto informace zazněly během konferenčního hovoru o výsledcích společnosti HP za první čtvrtletí roku 2026. Zástupci společnosti uvedli, že očekávají, že v letošním kalendářním roce poklesne trh s osobními počítači o dvojciferné číslo. Vyšší ceny totiž pochopitelně negativně ovlivňují poptávku zákazníků. Zaznamenali jsme nárůst nákladů na paměť přibližně o 100 procent a předpokládáme, že v průběhu fiskálního roku budou dále stoupat, uvedla finanční ředitelka.

Společnost HP očekává, že její finanční výsledky budou nejvíce ovlivněny nedostatkem paměti RAM ve druhé polovině fiskálního roku. Růst vstupních nákladů je způsoben především rostoucími cenami pamětí DRAM a NAND. Firma očekává, že situace bude přetrvávat po celý fiskální rok 2026 a pravděpodobně i ve fiskálním roce 2027.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

30 % nákladů díky AI dolů, ale nuda v práci jde nahoru

Statistiky o ransomware, které jste asi neznali nebo si neuvědomili

AI odhadne vaši osobnost z fotky a dokonce předpoví váš plat

Máte plné zuby AI? Firefox má řešení

Petr Šmíd: Když startupy rostou, české fondy je opouštějí

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

Chystá se EDU Rádio, které rodičům ušetří za doučování

V USA povolili terapii Optune i pro léčbu rakoviny slinivky

Ještě mi nevrátili peníze za Markétu a už je tu EET zas

Nový model OpenAI kóduje 15krát rychleji než jeho předchůdce

Výjimka z EET je nejmenším OSVČ k ničemu, hodí se ale podvodníkům

Co chceme od AI asistentů? Návrhy odpovědí a třídění pošty

Plánované změny v penzích: Zjistili jsme další podrobnosti

U dědečkova stavu našla smysl a teď oživuje unikátní tkaní

Kdy a jak podat přiznání, aby vám přeplatek vrátili co nejdřív?

Sophos kupuje Arco Cyber, zpřístupní CISO organizacím

Handicap proměnila v úspěšný byznys, učí ženy nosit paruky

Ve firmách se pořád věří jediné „pravdě“ z dat. A to je problém

Navazující a souběžná zaměstnání pro účely JMHZ

Deset kroků pro maximální zabezpečení Google účtu

ŠkOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI