Panasonic OLED TV bude vyrábět čínský Skyworth, končí éra japonských televizorů

David Ježek
Dnes
Panasonic Autor: Solomon203, podle licence: CC BY-SA 3.0
Panasonic

Společnost Panasonic oznamuje strategické partnerství s čínskou společností Skyworth. Ta pro něj bude nově zajišťovat výrobu, prodeje a marketing televizorů této legendární japonské značky. Panasonic bude zajišťovat kontrolu kvality a další vývoj, nicméně výroba už definitivně nebude japonská, ale čínská.

Řeč je samozřejmě i o top modelech s OLED panely. Pro Panasonic jde o řešení dlouhodobé krize, kdy loni zvažoval dokonce prodej TV divize. Poté, co Sony de facto přesunula vše kolem TV pod čínského výrobce TCL a značky jako Sharp, Toshiba a Pioneer vyklidily trh, je toto moment definitivního konce japonských televizorů.

Skyworth je dle svých slov třetím největším výrobce OLED TV, přičemž používá OLED panely od LG Display. V nabídce nečekejme zásadní změny, ostatně Panasonic letos nejspíš ohlásí novou generaci a nové vlajkové modely, možná stavějící na WOLED panelech od LG Display.

