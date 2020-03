 »   »  Paragon Software útočí na začlenění exFAT do linuxového jádra

Petr Krčmář

V létě loňského roku se začalo mluvit o začlenění ovladače exFAT do linuxového jádra. Nejprve celou akci posvětil Microsoft, poté s vlastním řešením přišel i Samsung. Vypadalo to jako hotová věc a příliš mnoho pozornosti se tomu nevěnovalo. Až teď přišla společnost Paragon Software s vlastním vyjádřením, ve kterém se staví proti zařazení těchto ovladačů do jádra.

Nutno dodat, že Paragon je firma, která má vlastní komerční implementaci ovladače exFAT a její argumenty jsou veskrze falešné. Podrobně je v článku rozebírá ArsTechnica, která poukazuje na to, že za takový proud FUD (Fear, Uncertainty, and Doubt) by se nestyděl v devadesátých letech ani Steve Balmer.

Paragon přímo napadá svobodné implementace exFAT, protože podle něj takový model vývoje nemůže vůbec fungovat. Demonstruje to na třech příkladech: neschopnosti Google udělat pořádný ovladač FAT pro Android, chybějící zápis na NTFS v systému macOS a použití komerčních implementací protokolu SMB. Všechno je samozřejmě složitější, než aby bylo možné říct „vidíte, open source nefunguje“.

V každém případě se exFAT plánuje do jádra 5.7 a půjde s největší pravděpodobností o funkční a velmi dobře odladěný kus software. Ars dodává, že Paragon by měl přehodnotit svůj vztah k otevřenému software, dokud má ještě čas.