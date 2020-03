 »   »  Parametry sysctl bude možno nastavovat pomocí parametrů jádra

Jan Fikar

Parametry sysctl jsou v současnosti nastavovány automaticky v /etc/sysctl.d , /etc/sysctl.conf , nebo ručně pomocí sysctl .Vlastimil Babka ze SUSE navrhuje použít k nastavení parametr jádra ve tvaru sysctl.xxx= , tedy například sysctl.vm.swappiness=10 .

Některé parametry syctl je možné již v současnosti nastavovat jako parametry jádra: hung_task_panic , nmi_watchdog , numa_zonelist-order a traceoff_on_warning . Nová záplata by to umožnila pro všechny parametry. Uvidíme, jestli se návrh dostane do jádra.

(zdroj: phoronix)