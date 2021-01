Pat Gelsinger novým CEO Intelu, do firmy se vrací po 10 letech

Tato zprávička by měla začínat slovy „Breaking News!“, protože do Intelu se vrací jeden ze strůjců jeho mnohaletého vládnutí, člověk, který ve firmě pracoval na procesorech minimálně od 80386 až po počátky vývoje 14nm Broadwellu. Pat Gelsinger je novým šéfem Intelu, funkce se ujme 15. února, kdy současně skončí bídná éra Boba Swana. A mohu-li to říci rovnou: lepší volbu Intel nemohl udělat.

Pat Gelsinger je znám jako silně věřící a aktivní křesťan, který, obrazně řečeno, za svého nejvyššího šéfa považuje Ježíše Krista, každý čtvrtek drží půst a má velký cit pro vedení lidí. Současně je však také odborníkem na procesory a související technologie, v čemž si dle mého soudu nijak nezadá se současnou strůjkyní úspěchu AMD, Lisou Su. Do Intelu nastoupil ve svých 18 letech a zažil éru všech velikánů, kteří ve firmě budovali křemíkovou éru doslova od počátků. Po odchodu z Intelu v září 2009 pracoval Pat v EMC a v září 2012 se stal šéfem (CEO) ve VMWare.

Bobu Swanovi jistě nelze upřít, že v Intelu sehrál podobně nezáviděníhodnou, ale velice důležitou roli jako Rory Read v AMD před příchodem Lisy Su: podařilo se mu udržet vratkou loď v chodu a snad i zpomalit její potápění. Nebude asi nikdy vyzdvihován jako významný CEO Intelu, ale svoji práci, jak jsem ji zde nastínil, vykonal v rámci úzkých mantinelů dobře. Ale to je už vlastně minulost.

Máme 14. ledna a toto je asi nejvýznamnější zpráva v IT oboru, která letos přijde. Návrat Pata Gelsingera samozřejmě nespasí Intel ze dne na den, ale dovolte mi vytáhnout křišťálovou kouli a předpovědět pár věcí. Předně lze očekávat, že Pat se blíže seznámí, jaké technické problémy momentálně Intel trápí v oblastech kolem 10 a 7nm (případně dále) a někam se to celé konečně pohne. Lze také předpokládat, že je tu hodně vysoká šance, že se do Intelu v tomto roce vrátí řada důležitých inženýrů, kteří nemohli poslední léta vystát změnu ve stylu fungování společnosti (tím nemyslím jen ekonoma Boba Swana, ale i éru jeho předchůdce Briana Krzanicha). Právě proto, jakým způsobem s lidmi jedná, jak vede tým.

Intel si konečně uvědomil svoji chybu a udělal nejlepší krok k její nápravě. Neexistuje lepší člověk na pozici CEO Intelu, než je Pat Gelsinger.