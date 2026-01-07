Root.cz  »  Akce  »  Pátý Mobile Hackfest: Linux na telefonech, kernel a FOSDEM

Pátý Mobile Hackfest: Linux na telefonech, kernel a FOSDEM

Redakce
Včera
přidejte názor

Sdílet

Rozebraný telefon čipy Autor: Depositphotos

V úterý 13. ledna 2025 se v pražské kanceláři SUSE v Karlíně uskuteční 5. Mobile Hackfest, komunitní setkání zaměřené na Linux na mobilních zařízeních, kernelový vývoj a související infrastrukturu. Akci pořádá David Heidelberg.

Hackfest proběhne od 10:00 do večera a je určen všem, kteří si chtějí prakticky vyzkoušet portování Linuxu na telefony, práci s u-bootem a EFI, psaní device-tree, review kernelových patchů nebo balíčkování pro mobilní distribuce.

Dopoledne jsou na programu krátké mini-přednášky (5 až 15 minut), mimo jiné: jak jednoduše posílat patche do linuxového jádra pomocí nástroje b4, jak má vypadat kvalitní commit, a to nejen v kernelu.

Mezi aktuální hackovací témata patří například zprovoznění sdm845-next na PocoPhone F1, využití Debusine pro balíčkování Luanti (dříve Minetest) pro Mobian a Debian nebo příprava telefonů na prezentace na FOSDEM 2026. K dispozici budou také telefony, na kterých si účastníci mohou Linux přímo vyzkoušet.

Akce je neformální a otevřená, účast je možná i jen na část dne. Zájemci o dění kolem mobilního Linuxu se mohou zapojit do diskuze v matrixovém kanále nebo se podívat na zprávu z předchozí akce.

(Zaslal Luboš Kocman.)

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Redakce

Témata:

Dále u nás najdete

Vánočnímu vysílání vládly pohádky ČT s miliony diváků

Výhled datových center pro rok 2026: pět klíčových trendů

Přinášíme 10 zajímavých příběhů podnikatelů za rok 2025

Špehování konkurence: Jak najít slabiny a vytěžit z toho maximum

Stáhli si Spotify, desítky milionů skladeb mají 300 TB

Velký manuál k paušální dani OSVČ pro rok 2026

Mzdové účetnictví v roce 2025 aneb krátké ohlédnutí

Sdílejte své vzpomínky stylově: Úprava fotek jako od profíka.

Kdy náleží vdovský důchod déle než 1 rok? Příklady napoví

Začneme platit v e-shopech kryptoměnami?

Změny, které přináší rok 2026 do oblasti zaměstnávání

Šest užitečných funkcí Chromu, které snadno přehlédnete

Vojta Roček (Presto Ventures): Chaos je nový normál

Pracovní úrazy v roce 2026 podle nových pravidel

Startupy loni inkasovaly 13,5 miliard, většinu tři největší

Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2026?

Co popřála k Vánocům a novému roku vláda na sítích?

AdGuard Home ochrání vaši domácí síť i děti

Cesta ohňostrojů: Od zahánění zlých duchů až k dronům

Vánoční žně skončily. Právě teď je čas na pořádný věrnostní program