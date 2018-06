 »   »  PC FAND byl uvolněn pod licencí MIT

Petr Krčmář

Databáze PC FAND, známá především z 90. let, byla uvolněna pod licencí MIT. Zdrojové kódy jsou ke stažení na GitHubu. Je to hezké gesto od autora, pro kterého to bylo celoživotní dílo. Byl by zajímavý experiment, rozběhnout PC FAND na Linuxu, napsal nám Pavel Stěhule, přední český odborník na databáze.