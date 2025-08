PCI Express 8.0 nabídne v roce 2028 až 1 TB/s

Organizace PCI-SIG oznámila, že i pro osmou generaci rozhraní PCI Express počítá se zdvojnásobením přenosových rychlostí. Ve výsledku tak v roce 2028 nabídne PCI Express 8.0 přenosovou rychlost 256 GT/s, tedy pri PCI Express ×1 slot obousměrnou rychlost 64 GB/s a pro PCI Express ×16 slot rychlost 1 TB/s.





Pracuje se na nové konektorové technologii, vyvíjeny jsou nové protokoly a techniky pro snížení energetické náročnosti celého rozhraní a nemáme se obávat ani o spolehlivost. Zpětná kompatibilita bude nadále zachována, tedy nějakou budoucí GeForce RTX 8090 bude možné osadit do desky s Intel 915P a Pentium 4 a naopak třeba Radeon X550 z roku 2005 či GeForce PCX 5900 z roku 2003 do desky z roku 2028 (za předpokladu, že by PCIe 8.0 zamířilo rovnou do desktopů, což očekávejme spíše později než hned v roce 2028).