Root.cz  »  Periferie

PCI Express 8.0 zdvojnásobuje rychlost a bude v roce 2028

Jan Fikar
Včera
přidejte názor

Sdílet

Základní deska motherboard Autor: Depositphotos

PCI Express 8.0 byl oznámen loni v létě s tím, že vyjde v roce 2028. Oproti PCIe 7.0 zvyšuje rychlost dvojnásobně. To znamená, že rychlost PCIe se každé tři roky zdvojnásobí. PCIe 7.0 má rychlost 128 GT/s (transakce za sekundu, v bajtech 32 GB/s) pro x1 a 512 GB/s pro x16.

PCIe 8.0 bude mít rychlost 256 GT/s (64 GB/s) pro x1 a 1 TB/s pro x16. PCIe 8.0 bude používat modulaci PAM4 stejně jako PCIe 6.0 a 7.0. Začátkem května byl vydán návrh specifikace PCIe 8.0 ve verzi 0.5. Pracuje se na novém konektoru, který bude zpětně kompatibilní se staršími verzemi, a rovněž na úspoře energie.

(zdroj: phoronix)

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.



Nejnovější články

Dále u nás najdete

Zoubky dětem čistěte hned od toho prvního a hned kartáčkem

Deepfake videa útočí. Falešný je hlavně Donald Trump

České bankomaty v praxi. Poplatek, špatný kurz nebo obojí

AI agent, který vás pomluví, a další, kteří kradou hesla

Studie o penzijku: Zhodnotit umí, ale poplatky patří k těm vyšším

„Ženy neumějí investovat!" Mýtus, který v Česku padl

Vývojáři jsou zahlcení: AI slop mění ekonomiku bezpečnosti

Na léčbu antiobezitiky si připravte až deset a půl tisíc korun měsíčně

Česká televize a Český rozhlas v ústavě?

Hasiči a záchranáři testují, co umí 5G, když jde o život

Foto: obranné technologie vyvíjené na ČVUT

JMHZ v praxi: Účetním pomáhá software, malé firmy stále tápou

Pozor na tisk z Firefoxu, může vám uniknout heslo

Češi chtějí novou elektroniku, prodeje v březnu rostly

Hackeři napadli oblíbený nástroj pro práci se strojovým učením

Zájem o tablety ochabuje, trh vyrostl o nevalných 0,1 %

Think tank Europarlamentu varuje před VPN

Televize se zatím AI herců bojí, ale to se změní

Jak nám název firmy brzdil obchod a proč jsme museli rebrandovat

Hackeři ukradli hesla z e-shopu Škoda Auto

ŠKOLENÍ Zabbix – pokročilé monitorování z pohledu sítí i operačních systémů
VÍCE INFO