PCI Express 8.0 zdvojnásobuje rychlost a bude v roce 2028

PCI Express 8.0 byl oznámen loni v létě s tím, že vyjde v roce 2028. Oproti PCIe 7.0 zvyšuje rychlost dvojnásobně. To znamená, že rychlost PCIe se každé tři roky zdvojnásobí. PCIe 7.0 má rychlost 128 GT/s (transakce za sekundu, v bajtech 32 GB/s) pro x1 a 512 GB/s pro x16.
PCIe 8.0 bude mít rychlost 256 GT/s (64 GB/s) pro x1 a 1 TB/s pro x16. PCIe 8.0 bude používat modulaci PAM4 stejně jako PCIe 6.0 a 7.0. Začátkem května byl vydán návrh specifikace PCIe 8.0 ve verzi 0.5. Pracuje se na novém konektoru, který bude zpětně kompatibilní se staršími verzemi, a rovněž na úspoře energie.
