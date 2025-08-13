Root.cz  »  Byznys  »  Perplexity AI nabízí za Google Chrome celých 34,5 miliard dolarů

Perplexity AI nabízí za Google Chrome celých 34,5 miliard dolarů

David Ježek
Dnes
Chrome OS Chromebook Autor: Depositphotos

V přepočtu 720 miliard Kč nabízí startup Perplexity AI za webový prohlížeč Chrome. Google by si v případě prodeje přišel na velmi pěkné peníze, šlo by o jeden z největších obchodů v AI historii, ale to zatím předbíháme.

V tuto chvíli platí, že Chrome, postavené na open-source projektu Chromium (který z velké části táhne Google), je jednou z možných variant, jak řešit silně monopolní postavení Googlu na internetovém trhu. Odprodej Chrome někomu jinému se objevil v minulosti již vícekrát jako možná alternativa.

Perplexity se ve věci obrátila přímo na šéfa Googlu Sundara Pichaie. Reakce Googlu zatím není známá, ostatně Google typicky tyto věci kolem Chrome spíše nekomentuje. Jelikož by tento měsíc měl být vynesen další federální rozsudek ve věci monopolního postavení Googlu, jistě ale toto načasování není náhodné. BBC komentuje, že sama Perplexity pak zatím neodpověděla na otázku, jak by nákup chtěla financovat, když její vlastní hodnota byla v červenci odhadována na „pouhých“ 18 miliard dolarů. Z hlediska samotného odprodeje Chrome, které je klíčovou komoditou na internetovém trhu, nelze vyloučit, že další nabídky vznesou i jiní hráči jako OpenAI / Sam Altman, případně častá „černá labuť“ Elon Musk. O Perplexity samotnou může jevit zájem i Apple či kdokoli další, pak by se jistě potřebný kapitál našel.

Možností je zkrátka asi tak tisíc, ale jeden fakt je jasný: Perplexity nabídla za Chrome 34,5 miliard USD.

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

