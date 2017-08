 »   »  Petice za otevření Flashe pro archivní účely

Roman Bořánek

Adobe oznámilo, že ukončí podporu technologie Flash v roce 2020 a prohlížeče ji současně odstraní, takže už Flash prakticky nebude možné používat. Ačkoliv je dobře, že je zastaralá technologie na odchodu, nelze opomínat množství obsahu vytvořeného výhradně pro Flash (např. hry). Na to upozorňuje nová iniciativa na GitHubu, která vyzývá Adobe ke zveřejnění zdrojových kódu.

Komunita by se jich mohla ujmout a vytvořit jakousi legacy větev Flashe, která by se mohla používat k přehrávání archivních materiálů. Případně by projekt mohl vést k vytvoření nástroje pro převod flashových výtvorů do HTML5 nebo WebGL. U částí, které z licenčních důvodů nelze otevřít, iniciativa vyzývá aspoň ke zveřejnění podrobných specifikací. Pod petici se můžete podepsat ohvězdičkováním na GitHubu.

(Zdroj: Bleeping Computer)