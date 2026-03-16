Petice za otevřený Android

Jan Fikar
Včera
17 nových názorů

Android s mečem Autor: Depositphotos

Google na jedné straně konečně povolil alternativní obchody s aplikacemi na Androidu, na straně druhé však vyžaduje od všech vývojářů od září letošního roku, aby se zaregistrovali, ukázali platné ID a platili poplatek 25 dolarů za rok. Proti tomu se bouří vývojáři, kteří doposud nepoužívali Google Play, ale například F-Droid, který se specializuje na open source aplikace.

Proto vznikla stránka Keep Android Open. Vývojářům se doporučuje nepřihlašovat do programu včasného přístupu. Pokud chcete udělat něco jako uživatelé, můžete podepsat petici (zatím asi 75 tisíc podpisů), nainstalovat si F-Droid (prý to Google sleduje) a podle stránky Keep Android Open můžeme v Česku kontaktovat ÚOHS.

(zdroj: slashdot)

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Nejnovější články

Mzdy ovlivní několik novinek. Měly by pomoci hlavně ženám

Registrace cizinců podle JMHZV praxi

Energetické infrastruktuře bez chytrého řízení hrozí kolaps

EET 2.0 bude děravá jako ústa staré ženy

Při podezření na rakovinu jděte za praktikem, nehledejte na internetu

Jaké screeningy vám lékař doporučí po padesátce

Co hradí pojišťovny u domácí péče

Otestovali jsme ultrychlý čínský SSD disk

Povinné doplňující údaje o zaměstnavateli pro účely JMHZ

Amazon chce rozvíjet OpenAI, nalije do něj až 50 miliard dolarů

Americká televize Newsmax se chystá do Česka

Lipedém a celulitida se dědí. Lékař radí, jak na prevenci

O2 chce kupovat další menší poskytovatele internetu

Experti nedoporučují rušit rozhlasové a TV poplatky

AI v marketingu: Technologie bez strategie a citu nestačí

Při návštěvní službě zubaři chrup zrentgenují i zaplombují

„Chybí mi tam 9 let, pohoda.“ Sítě plní zkušenosti s ČSSZ

Zdeněk se cítil zdravý, pak ve spánku dostal mrtvici

V IT a podnikových službách už v Česku pracuje 200 tisíc lidí

Google Mapy se dočkaly vylepšení, na pomoc dostanete AI

