 »   »  pfSense 2.4.1-RELEASE opravuje chybu KRACK ve WPA2

Lukáš Malý

Včera vyšla opravná verze pfSense 2.4.1-RELEASE. Která reaguje hlavně na již známou chybu ve WPA2 Key Reinstallation Attack známou také jako KRACK. Existence opravy byla oznámena již 20. října 2017 na Twitteru. Vývojáři pfSense reagovali na opravu FreeBSD-SA-17:07.wpa v operačním systému FreeBSD.

Poslední verze pfSense tedy stojí na základech FreeBSD 11.1-RELEASE-p2. Aktualizace je možná skrze menu System > Update nebo v konzoli volba 13. Instalační obrazy Comunity Edition jsou ke stažení na pfsense.org.

New packages to be INSTALLED: wpa_supplicant: 2.6_2 [pfSense] hostapd: 2.6_1 [pfSense] Installed packages to be UPGRADED: pfSense-rc: 2.4.0 -> 2.4.1 [pfSense-core] pfSense-pkg-acme: 0.1.20 -> 0.1.21 [pfSense] pfSense-kernel-pfSense: 2.4.0 -> 2.4.1 [pfSense-core] pfSense-default-config-serial: 2.4.0 -> 2.4.1 [pfSense-core] pfSense-base: 2.4.0 -> 2.4.1 [pfSense-core] pfSense: 2.4.0 -> 2.4.1 [pfSense] mpd5: 5.8_2 -> 5.8_3 [pfSense]