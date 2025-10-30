Root.cz  »  WWW  »  PHP framework Symfony má 20 rokov

PHP framework Symfony má 20 rokov

johny
Dnes
5 nových názorů

Sdílet

PHP Autor: Depositphotos

Symfony oslavuje 20 rokov od svojho vzniku – dve dekády, počas ktorých si pevne vybudoval reputáciu v PHP komunite. Tento framework sa vždy držal najlepších programovacích postupov, čo z neho urobilo profesionálny nástroj na vývoj webových aplikácií. Osobne ho považujem za jeden z top frameworkov vôbec.

Symfony výrazne prispel k rozvoju celého PHP ekosystému, priniesol moderné koncepty, opätovne použiteľné komponenty a inšpiroval mnohé ďalšie projekty. Framework sa neustále vyvíja; v súčasnosti sa aktívne pracuje na tzv. AI Initiative, ktorá doň prinesie AI služby.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Vstoupit do diskuse (5 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

johny

Témata:

Dále u nás najdete

DPD vám nově doručí balík do výdejního boxu GLS a naopak

Umělá inteligence bude akcelerovat i počty právních sporů

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Podcast: Kyberbezpečnost a zákony bez obalu

AI není krátkodobý výstřelek

Nechtějí pracovat, nebo jen pracují jinak? Jak pochopit pracovní trh

Motoristé s Turkem by spíše mohli rozvážet Babišova kuřata

Od moučných červů k úspěchu: Kdo by čekal, že z trusu bude hit?

Pečené čevabčiči s bramborami z jednoho pekáče

Lidé e-maily skoro nečtou, většinu jich dnes otevírají boti

AI už určuje, jak se hodíte na práci, o kterou žádáte

Cloud není žádný freestyle, říká Jan Knyttl ze SoftwareOne

Soda na odkyselení nefunguje. Je to nebezpečný nesmysl

Vstupní a periodické prohlídky aktuálně a v tabulkách

AI mění ekonomiku: firmy hlásí miliardové přínosy a nový růst

Proč jsem byla proti operaci lupavého palce u dcery?

Google má první kvantový algoritmus s praktickým použitím

E-maily už čtou většinou boti, lidé je ani neotevřou

Náhrada za Microsoft a Google? Co třeba evropský Nextcloud?