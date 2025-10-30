PHP framework Symfony má 20 rokov

Symfony oslavuje 20 rokov od svojho vzniku – dve dekády, počas ktorých si pevne vybudoval reputáciu v PHP komunite. Tento framework sa vždy držal najlepších programovacích postupov, čo z neho urobilo profesionálny nástroj na vývoj webových aplikácií. Osobne ho považujem za jeden z top frameworkov vôbec.
Symfony výrazne prispel k rozvoju celého PHP ekosystému, priniesol moderné koncepty, opätovne použiteľné komponenty a inšpiroval mnohé ďalšie projekty. Framework sa neustále vyvíja; v súčasnosti sa aktívne pracuje na tzv. AI Initiative, ktorá doň prinesie AI služby.