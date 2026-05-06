PHP mění po 25 letech licenci, místo vlastního textu použije tříklauzulovou licenci BSD

Ben Ramsey ohlásil na blogu projektu PHP změnu licence. Čtvrt století používal projekt upravenou Apache License a vlastní licenci Zend Engine License. Obě obsahovaly specifické podmínky a omezení týkající se používání názvů „PHP“ a „Zend“, doložku o uznání autorství v reklamě a ustanovení, která oprávňovala pouze skupinu PHP Group a společnost Zend Technologies k úpravám těchto licencí.
Licence zakazovaly odvozeným produktům používat označení „PHP“, což způsobovalo problémy například linuxovým distribucím, které PHP upravují a dále šíří. Ani jedna z licencí nebyla navíc kompatibilní s GNU GPL a licence Zend Engine nikdy nebyla schválena organizací OSI.
V roce 2020 se začala v projektu diskutovat změna licence na něco standardního, co je obecně uznáváno oborovými organizacemi jako svobodná licence. Vývojáři se nakonec dohodli a mění licencí PHP na standardní tříklauzulovou licenci BSD, kterou uznává OSI i Nadace pro svobodný software.
Nová licence je kompatibilní s GNU GPL, neobsahuje žádné úpravy týkající se reklamy a žádná omezení uplatnitelná pouze konkrétními organizacemi. Pro distributory by tak měly odpadnout všechny nejasnosti a PHP bude možné bez obav distribuovat jako jakýkoliv jiný svobodný software.