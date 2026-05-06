Root.cz  »  Licence

PHP mění po 25 letech licenci, místo vlastního textu použije tříklauzulovou licenci BSD

Petr Krčmář
Včera
přidejte názor

Sdílet

PHP Autor: PHP

Ben Ramsey ohlásil na blogu projektu PHP změnu licence. Čtvrt století používal projekt upravenou Apache License a vlastní licenci Zend Engine License. Obě obsahovaly specifické podmínky a omezení týkající se používání názvů „PHP“ a „Zend“, doložku o uznání autorství v reklamě a ustanovení, která oprávňovala pouze skupinu PHP Group a společnost Zend Technologies k úpravám těchto licencí.

Licence zakazovaly odvozeným produktům používat označení „PHP“, což způsobovalo problémy například linuxovým distribucím, které PHP upravují a dále šíří. Ani jedna z licencí nebyla navíc kompatibilní s GNU GPL a licence Zend Engine nikdy nebyla schválena organizací OSI.

V roce 2020 se začala v projektu diskutovat změna licence na něco standardního, co je obecně uznáváno oborovými organizacemi jako svobodná licence. Vývojáři se nakonec dohodli a mění licencí PHP na standardní tříklauzulovou licenci BSD, kterou uznává OSINadace pro svobodný software.

Nová licence je kompatibilní s GNU GPL, neobsahuje žádné úpravy týkající se reklamy a žádná omezení uplatnitelná pouze konkrétními organizacemi. Pro distributory by tak měly odpadnout všechny nejasnosti a PHP bude možné bez obav distribuovat jako jakýkoliv jiný svobodný software.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:



Nejnovější články

Dále u nás najdete

Pracujícím důchodcům se zas bude zvyšovat penze

Hrozba, nebo příležitost? Umělá inteligence proměňuje webdesign

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

U EET musíte nahlásit provozovny, kde přijímáte neevidované tržby

JMHZ v praxi: Jak správně využít služby a vyhnout se chybám

Končí lhůta pro elektronická přiznání za rok 2025

Unikla data z Lacoste, Ralph Lauren a Canada Goose

Lidé cupují kulturu pro všechny a bojí se o kvalitu muzeí

Sedm trendů, které změní podobu datových center

Zranitelnosti na historickém maximu, nejohroženější je Linux

Útoky míří přes virtuální stroje, firmy je často ani nevidí

Ukládání dat v EU láká. Půlka českých firem by za to připlatila

Od televize po nákupní AI agenty: Fascinující cesta e-commerce

Kyberhrozby v ČR mění tvář, průniky do systémů vytlačují DDoS

Zdanění kryptoměn: kam v přiznání patří a na co dát pozor?

Podívejte se, co asi budí šéfa Nvidie ze spaní

Při přípravě newsletteru můžete nativně konzultovat s AI

Operátoři nedostanou peníze za přechod na DVB-T2

Navazující zaměstnání pro účely JMHZ

Daňový trapas Říčan: Za vyšší daň z nemovitostí totiž může radnice

ŠKOLENÍ Zabbix – pokročilé monitorování z pohledu sítí i operačních systémů
VÍCE INFO