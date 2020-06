 »   »  PHP slaví 25 let

Včera uběhlo 25 let od chvíle, kdy Rasmus Lerdorf představil projekt Personal Home Page Tools (PHP Tools) ve verzi 1.0. Šlo o sadu nástrojů / CGI knihoven napsaných v C, které si postupně začaly žít svým životem, růst až do dnešní podoby, kdy pohání většinu webových stránek na internetu.

JetBrains připomínají všechny milníky za tu dobu a současně ještě několik hodin nabízejí slevu 50 % na prostředí PhpStorm.