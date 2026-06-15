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piBrick PocketCM5 - open source kapesní počítač s Raspberry Pi CM5

Jan Fikar
Včera
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Indonéský bastlíř Ahmad Amarullah (amarullz) vytvořil kapesní počítač velikosti většího mobilního telefonu piBrick PocketCM5. Uvnitř se skrývá Raspberry Pi CM5 a celý hardware je open source. Počítač má 3,92" AMOLED touchscreen (1080×1240) a QWERTY klávesnici jako BlackBerry (BBQ20). Používá buď mikroSD kartu, nebo NVMe 2230 nebo 2242.

Napájení zajišťuje 5000 mAh LiPo akumulátor a rozměry zařízení jsou 145 × 80 × 19,6 mm. Na Tindie je možné objednat kit s osazenou deskou, displejem a plastovými díly za asi 5 tisíc korun. Jen je momentálně vyprodáno. Dodat musíte CM5, chladič, baterii a NVMe nebo SD kartu. Pokud si chcete vše sami vyrobit, soubory najdete na GitHubu.

(zdroj: cnx-software)

Zdroj: Youtube.com
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Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

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