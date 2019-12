 »   »  Plague Inc: Evolved, nakažte celý svět

Jan Fikar

Plague Inc: Evolved je strategická hra s prvky simulace. Snažíte se vylepšovat patogen, nakazit celý svět a vyhubením lidstva vítězíte. Hra již brzy oslaví 4 roky, ale v pátek dostala novou rozsáhlou a bezplatnou aktualizaci Fake News, kde můžete proti lidstvu bojovat i na mediálním poli.

Hra je v současnosti ku příležitosti aktualizace v 60% slevě na Steamu, lze ji do zítřka do 19 hodin pořídit pouze za 6 euro. V obchodě Huble Bundle je bez slevy za 15 eur. Hra funguje v Linuxu, Windows i macOS. Za zmínku stojí i jednodušší Plague Inc. (t.j. bez Evovled) pro chytrá zařízení s Androidem (zadarmo), iOS (1 dolar) a Windows Mobile (1 dolar).

(zdroj: gamingonlinux)