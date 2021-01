Plague Inc: The Cure DLC zadarmo, dokud nebude pandemie pod kontrolou

Včera vyšlo DLC The Cure pro hru Plague Inc: Evolved, která se stala velmi oblíbenou kvůli současné pandemii. Tentokrát se nesnažíte nakazit celý svět, ale naopak se snažíte svět zachránit.

Na hře spolupracovalo WHO (World Health Organisation), CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness) a GOARN (Global Outbreak Alert and Response Network). Ve hře budete trasovat kontakty, vyvíjet vakcínu, udržovat sociální a ekonomickou rovnováhu a zároveň se pokusíte udržet si důvěru veřejnosti.

DLC je zadarmo do doby, než bude pandemie pod kontrolou. Samotnou hru Plague Inc: Evolved seženete do 4. února se slevou 60 % za 5,99 eur.

(zdroj: gamingonlinux)