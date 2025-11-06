Root.cz  »  Webové prohlížeče  »  Plán na odstranění podpory XSLT z webových prohlížečů

Plán na odstranění podpory XSLT z webových prohlížečů

Petr Krčmář
Dnes
Mason Freed a Dominik Röttsches zveřejnili plán na odstranění podpory XSLT z projektů Chromium a Chrome. Chromium už podporu označilo za zastaralou, včetně JavaScript API XSLTProcessor a instrukce pro zpracování stylů XML. Vývojáři plánují podporu zcela odstranit ve verzi 155, která je naplánovaná na 17. listopadu 2026.

Projekty Firefox a WebKit rovněž oznámily plány na odstranění XSLT ze svých prohlížečových jader. Zmíněný dokument poskytuje některé historické souvislosti a vysvětluje, jakým způsobem vývojáři odstraňují XSLT. Jde o nástroj, který už se používá v prohlížečích velmi okrajově a byl vytlačen moderními javascriptovými knihovnami a rozšířením API prohlížečů.

Vývojáři chtějí podporu odstranit kvůli opakujícím se problémům s bezpečností kódu. Knihovny, které se o podporu starají, jako například libxslt používaná v prohlížeči Chromium, jsou složité a zastaralé nástroje napsané v C/C++. Tento typ kódu je notoricky známý svou náchylností k bezpečnostním zranitelnostem paměti, jako je přetečení vyrovnávací paměti. To může vést k provedení cizího kódu a ohrozit bezpečnost prohlížeče i uživatele.

XSLT (eXtensible Stylesheet Language Transformations) je jazyk používaný k transformaci dokumentů XML, obvykle do jiných formátů, jako je HTML. K definování pravidel pro tuto konverzi používá soubor stylů XSLT a soubor XML obsahující data použitá jako vstup.

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz.

