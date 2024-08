Plánovač schedutil bude mít v jádře 6.12 menší latenci

Autor: Apple

Plánovač schedutil většinou není v jádrech distribucí výchozím plánovačem. I když by teoreticky měl být lepší než ondemand, často tomu tak v praxi není. Schedutil také používá dlouhou dobu LATENCY_MULTIPLIER 1000. To bylo dříve potřeba, aby se zamezilo příliš častým změnám frekvence procesoru.





V současnosti se to však již jeví jako kontraproduktivní. Například Apple M1 má latenci změny frekvence 50 – 56 µs a Intel Core i5 20 µs. Pokud to vynásobíme 1000, dostáváme 50 – 56 ms a 20 ms. To už nemusí stačit obzvlášť pro interaktivní systémy, kde člověk může tuto prodlevu negativně zaznamenat. Qais Yousef poslal před týdnem do jádra opravu, která tyto latence dostane do rozmezí 1–2 ms. Oprava by se mohla objevit v jádře 6.12 a plánovač schedutil by měl mít menší latenci.

(zdroj: phoronix)