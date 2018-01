 »   »  Plány OpenShot na rok 2018

David Ježek

Nelineární video editor OpenShot si dle tvůrců letos hodně polepšil z hlediska stability a výkonu, dostal zajímavé nové nástroje, ale je rok 2018 a tedy i nejvyšší čas na stanovení letošních plánů.

Následující seznam pochází z pera Jonathana Thomase, což je hlavní vývojář OpenShotu. I letos by rád pracoval na stabilitě, dále pak vylepšení transformací a náhledů (mj. podporu zoomu u náhledu videa), nový nástroj pro sekvence obrázků, interaktivní křivky pro klíčové snímky, více efektů (v plánu je jednoduchý framework pro video i audio plug-iny) ale také přehlednější rozhraní, lepší dokumentaci a více kvalitních video-návodů (loni jich vzniklo šest, letos by Jonathan rád značně přidal). No a v neposlední řadě by rád vyhověl požadavkům lidí, kteří by rádi … ehm … 32bit build pro Windows.