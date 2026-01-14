Root.cz  »  Nástroje a utility  »  Po dvou letech vyšla nová verze virtualizační platformy oVirt

Po dvou letech vyšla nová verze virtualizační platformy oVirt

Jiří Sléžka
Dnes
oVirt

oVirt je open-source projekt robustní virtualizační platformy postavené na hypervisoru KVM. Od samého počátku byl jeho vývoj zaštiťován firmou Red Hat a používán jako upstream projekt pro jejich produkt Red Hat Virtualization (RHV, dříve i RHEV).

Po ohlášení data EOL pro RHV 4.4 došlo k přesměrování vývojářů na implementaci podpory virtualizace do produktu Open Shift Virtualization a projekt oVirt byl přenechán komunitě.

Nyní, po relativně dlouhé době dvou let, došlo k vydání verze 4.5.7, která se zaměřuje především na podporu el10 a aktualizaci komponent systému – viz poznámky k vydání.

Pro zajímavost, oVirt dále používá firma Oracle pro svůj stále podporovaný produkt Oracle Linux Virtualization Manager (OLVM).

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Jiří Sléžka

