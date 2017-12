 »   »  Po HTTPS je načteno 66 % webových stránek

Petr Krčmář

Certifikační autorita Let's Encrypt zveřejnila informace z telemetrie webového prohlížeče Firefox. Podle nich je už 66 % webových stránek uživateli načteno pomocí HTTPS. Na začátku roku to přitom bylo jen 46 %. Za takto razantním nástupem stojí také samotná autorita Let's Encrypt, která vydává certifikáty automatizovaně a zdarma a v současné době může za 46 milionů platných certifikátů vystavených na 61 milionů doménových jmen.

66% of page loads are now HTTPS, rising 20% from 46% on January 1st of this year! Together, we can #SecureTheWeb pic.twitter.com/MF2FnKDgAC