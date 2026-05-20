Po SUSE i Fedora končí s Deepin Desktop Environment

Rok poté, co se SUSE rozloučilo s desktopovým prostředím Deepin, pro jeho bezpečnostní problémy (obcházení bezpečnostních mechanismů v rámci balíčků), ke stejnému přistupuje i Fedora. Alespoň to vyplývá z nejnovějšího hlasování FESCo.
Příslušný ticket byl v rámci Fedory otevřen též před rokem. Od té doby proběhl potřebný bezpečnostní audit, který přímo navazoval na zjištění týmu SUSE, resp. openSUSE, během kterého měli vývojáři Fedory potíže s udržováním komunikace se správci balíčků Deepinu, což sice možná zčásit padá na bedra nepsaných očekávání, ale ve výsledku je zkrátka Deepin problematický.
Fedora Engineering and Steering Committee (FESCo) tak dospěla k rozhodnutí, že bude ukončena podpora balíčků Deepin, které z distribuce zmizí, navíc bude releng tým instruován, aby ukončení podpory nerevokoval jen na základě požadavku – tento postup podléhá případnému dalšímu kontrolnímu procesu (a mezi řádky lze vyčíst, že se to úplně nepředpokládá).