Počáteční podpora DLSS ve Vulkan ovladači Mesa NVK pochází od Valve

David Ježek
Včera
Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Autor: Nvidia
Vývojář Autumn Ashton ze společnosti Valve, jehož mnohé počiny už dávno zlepšují možnosti hraní Windows her na Linuxu, je autorem další klíčové inovace. V Balíku Mesa obsažený ovladač NVK, pro běh API Vulkan na Nvidia GPU, začíná dostávat podporu DLSS.

Podpora je pochopitelně ve velmi počáteční fázi, v tuto chvíli se práce soustředily na prosté nahození Vulkan rozšíření VK_NVX_binary_import a VK_NVX_image_view_handle, které jsou pro běžící DLSS potřeba. V tuto chvíli kromě jeho krátké zprávy doprovázené screenshotem ilustrujícím DLSS upscaling jedné hry z 960×540 na 1920×1080 moc dalších informací neznáme, ostatně v jednom z příspěvků v řadě Ashton dodává, že kód ještě není připraven k začlenění. Ale cesta se evidentně otevřela.

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

