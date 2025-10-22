Root.cz  »  Linux  »  Počáteční podpora příští generace GPU Intel Xe3P míří do jádra Linux 6.19

Počáteční podpora příští generace GPU Intel Xe3P míří do jádra Linux 6.19

David Ježek
Dnes
Intel core ultra CPU procesor Autor: Intel

Zatímco Panther Lake ponese ještě de facto upravené iGPU Xe2/Battlemage, pro generaci Nova Lake (a také serverové stroje s Crescent Island) už se počítá s Xe3P. Do jádra nyní míří patche, které v dostatečném předstihu podporu této generace začínají řešit. Kód by měl být součástí jádra Linux 6.19, které bude vydáno v únoru 2026.

Jde o součást balíku změn, které míří jako pull request do větve drm-xe-next. Vedle toho Intel připravuje i další změny (redesign SR-IOV VF migration recovery, nová rozhraní pro DebugFS kolem SR-IOV, zpřístupnění VRAM dat pro diskrétní GPU, úpravy P2P DMA-BUF, či user/kernel vRAM partitioning). Kód pro Xe3P je velmi předběžný, spíše se počítá s podporou v rámci Linuxu 7.0.

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

