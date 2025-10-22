Počáteční podpora příští generace GPU Intel Xe3P míří do jádra Linux 6.19

Zatímco Panther Lake ponese ještě de facto upravené iGPU Xe2/Battlemage, pro generaci Nova Lake (a také serverové stroje s Crescent Island) už se počítá s Xe3P. Do jádra nyní míří patche, které v dostatečném předstihu podporu této generace začínají řešit. Kód by měl být součástí jádra Linux 6.19, které bude vydáno v únoru 2026.
Jde o součást balíku změn, které míří jako pull request do větve
drm-xe-next. Vedle toho Intel připravuje i další změny (redesign SR-IOV VF migration recovery, nová rozhraní pro DebugFS kolem SR-IOV, zpřístupnění VRAM dat pro diskrétní GPU, úpravy P2P DMA-BUF, či user/kernel vRAM partitioning). Kód pro Xe3P je velmi předběžný, spíše se počítá s podporou v rámci Linuxu 7.0.