Počáteční podpora pro GeForce RTX 4000 míří do Mesa

Stejně jako u předchozích X generací karet Nvidia, i u GeForce RTX 4000 si můžeme připsat první, víceméně bezvýznamný milník: Mesa / nouveau dostává počáteční podporu GPU této generace. To neznamená pro praktické používání v podstatě nic, nadále je potřeba se držet uzavřeného ovladače Nvidia. Dokud Nvidia nevydá podepsané firmwary karet této generace a od té chvíle neuběhne několik let vývoje ovladačů, nepůjde o nic použitelného pro běžný desktop.





Každopádně kód v Nouveau DRM ovladači, který nyní zamířil do vývojové větve Mesa 23.3-devel (a současně je označen k backportování do Mesa 23.2) přináší základní podporu těchto karet pro běh OpenGL skrze Nouveau Gallium 3D (ovladač Vulkan NVK je samostatná kapitola). Karol Herbst z Red Hatu ke kódu dodává, že to zdá se prostě běží. 3D subkanály jsou u této generace identické s předchozí Ampere, z hlediska výpočetního se čeká na zveřejnění potřebných věcí ze strany Nvidie. Dál se uvidí.





Doplňme, že přehled jednotlivých generací a stavu jejich podpory je na webu nouveau a Ada, tedy RTX 4000 zde zatím není.