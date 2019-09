 »   »  Podíl linuxových uživatelů Steamu mírně stoupl na 0,8 %

Petr Krčmář

Herní platforma Steam vydává pravidelné statistiky o software a hardware svých uživatelů. Srpnová čísla ukazují, že podíl Linuxu na Steamu mírně stoupl na 0,8 %. Přestože uživatelé často čísla často zpochybňují kvůli metodice nebo nízkému počtu dotazovaných uživatelů, tvůrci multiplatformních her statistiku potvrzují. Odpovídá také jejich prodejům.

Valve říká, že v srpnu používalo 0,8 % hráčů Linux, macOS běžel na 2,99 % počítačů a Windows stále vládnou s 96,2 %. O dva roky dříve měl přitom Linux podíl 0,63 %, před rokem pak 0,58 %. Je to právě rok, co Valve představilo projekt Proton, který umožňuje na Linuxu hrát tisíce her z Windows. Od té doby počty linuxových uživatelů Steamu rostou.