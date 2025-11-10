Root.cz  »  Linux  »  Podíl Linuxu na desktopu dosáhl 6,2 %, ukazují čísla Cloudflare

Podíl Linuxu na desktopu dosáhl 6,2 %, ukazují čísla Cloudflare

Petr Krčmář
Dnes
Podle měření webové služby Cloudflare dosáhl podíl desktopů s linuxovými operačními systémy v prvním listopadovém týdnu podílu 6,2 %. Před rokem to přitom bylo přibližně o procento méně a linuxový desktop tedy podle těchto měření poměrně slušně roste. V Irsku má ale například Linux celých 11 % a ve Finsku dokonce 13 %.

Na vrcholu žebříčku stále kralují Windows se 73 %, následuje macOS s 19 %, Linux se 6,2 % a Chrome OS s 1,7 %. Na mobilech vede Android s dvoutřetinovým podílem, zbylá třetina pak patří systému iOS.

Cloudflare Radar sleduje globální internetový provoz, útoky a technologické trendy pomocí dat ze své rozsáhlé celosvětové sítě, nejen z webů hostovaných službou Cloudflare. Data jsou dostupná na webu a také skrze veřejné API.

