Podle NYT je autorem bitcoinu Adam Back, ten svou roli popírá

Reportér deníku New York Times tvrdí, že rozluštil jednu ze záhad technologického světa, když odhalil skutečnou totožnost tajemného zakladatele bitcoinu vystupujícího pod přezdívkou Satoshi Nakamoto. Novinář John Carreyrou ve svém článku tvrdí, že jde o Adama Backa, 55letého britského informatika a kryptografa.

Carreyrou je významný investigativní novinář, který například odhalil kauzu Theranos. Tvrdí, že strávil více než rok prohledáváním tisíců archivovaných e-mailů, příspěvků na fórech a raných internetových záznamů ve snaze identifikovat Nakamota. Poukazuje na to, že Adama Backa a Satoshiho Nakamota pojí spousta věcí.

Jejich e-maily jsou psány velmi podobným způsobem, používají stejný technický jazyk a gramatické zvláštnosti. Back se zabývá stejnou oblastí kryptografie jako Nakamoto a navíc vynalezl Hashcash, který je považován za předchůdce bitcoinu. Upozorňuje také na to, že Back byl dříve v komunitě velmi aktivní, načež zmizel při objevení Nakamota a po jeho odmlčení se zase objevil.

Novinář vystupuje velmi sebevědomě a tvrdí, že záhada je jednou provždy vyřešena a tvůrce bitcoinu je jednoznačně odhalen. Adam Back ovšem své spojení s Nakamotem popírá. Nejsem Satoshi, ale už od samého počátku jsem se intenzivně soustředil na pozitivní společenské dopady kryptografie, ochrany soukromí na internetu a elektronických peněz. Proto jsem se přibližně od roku 1992 aktivně zajímal o aplikovaný výzkum v oblasti elektronických peněz a technologií na ochranu soukromí, což vedlo k vzniku hashcash a dalších nápadů.

Petr Krčmář

Petr Krčmář

