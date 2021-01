Podpora 10nm Intel Alder Lake (LGA1700) se objevuje v Linuxu

Na trh v nejbližších týdnech zamíří nové procesory Intel Rocket Lake pro desktop. Ty budou ještě využívat stávající platformu LGA1200 a nabídnou maximálně 8 CPU jader. Novinkou je, že snad již v září bychom se měli dočkat příchodu následnické platformy Alder Lake, která nabídne 8 malých CPU jader a 8 velkých s HT, tedy celkově 24 vláken.

Alder Lake se objeví v podobě nového socketu LGA1700 a přinese i další modernizované části oproti Rocket Lake. Vývojáři z Intelu tak nyní zásobují Linux patchi, které půdo pro Alder Lake připravují. Vedle CPU části je to též nová sada aktualizací pro „ADL-S“ (Alder Lake-S, kde S vždy značí desktopovou variantu) pro grafický ovladač i915. Aditya Swarup k nim dodává, že prošly kontrolou a jsou v dobrém stavu pro začlenění do jádra. Zbývající patche projdou kontrolou v Intelu v nejbližších dnech.

Z hlediska grafického je GPU Gen12/Xe v Alder Lake schopné obsloužit pět různých grafických výstupů (vedle eDP je to 2× HDMI a 2× DP). Obecně pak čekejme podporu DDR5 pamětí a PCI Express 5.0 sběrnice. Používat bude malá CPU jádra Gracemont a velká CPU jádra Golden Cove, stále se hovoří o tom, že Intel přejde na hardwarový scheduler (zejména kvůli nedůvěře ve scheduler ve Windows 10, ale souviset to nejspíš bude právě i s „big.LITTLE“ konceptem kombinovaným s HT, což bude v desktop CPU Intel novinkou). Celkově tak může být Alder Lake velmi slušným skokem vpřed pro Intel, který sice neeliminuje skluz oproti AMD zcela, ale viditelně jej zmenší. Doprovodí jej samozřejmě nové čipsety řady 600.

Phoronix dále dodává, že pokud nebudou v Intelu hodně rychlí, tak začleňovací okno pro Linux 5.12 nestihnou a podpora Alder Lake by se tak objevila až s verzí 5.13. Nicméně máme teprve leden, takže do uvedení Alder Lake (ať už to bude v novém termínu na podzim, nebo v donedávna plánovaném přelomu roku) je dost času na odladění podpory v Linuxu a vydání finální verze jádra s podporou Alder Lake. Stihnout by se nepochybně mělo i Ubuntu 21.10 a další distribuce podzimního období.

