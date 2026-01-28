Root.cz  »  Audio  »  Podpora Focusrite Forte USB bude v jádru Linux 7.0

Podpora Focusrite Forte USB bude v jádru Linux 7.0

David Ježek
Dnes
Focusrite Forte Autor: Focusrite
Focusrite Forte

Příští verze linuxového jádra rozšíří seznam podporovaných zvukových zařízení značky Focusrite. Po různých zvukových kartách jako Focusrite Scarlett 4. generace v Linuxu 6.8 a následných Focusrite Scarlett 4th Gen 16i16, 18i16 a 18i20 v Linuxu 6.14 přichází nyní podpora USB zařízení Forte.

Oproti mnoha-vstupovým profi zvukovkám typu Scarlett jde o menší věc, do USB připojované přenosné záznamové zařízení.O to více uživatelů možná tuto podporu ocení, jakkoli se Forte už neprodává. Dodejme, že Forte umí 24bit 192kHz záznam disponuje dvěma vstupy a čtyřmi výstupy, z nichž data jsou předávána do/z DAW.

Patche implementující podporu se v tuto chvíli nacházejí v příslušné vývojové větvi a předpokládá se jejich bezproblémové začlenění do jádra verze 6.20 alias 7.0.

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

