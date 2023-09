Podpora iGPU v Intel Meteor Lake je hotová

Autor: Depositphotos

Vývojáři Intelu prohlašují ovladač GPU v nadcházejících mobilních procesorech Meteor Lake za stabilní. Výhledově tak zmizí potřeba aktivovat ji ručně přepínačem force_probe .





Věc tak uzavírá patch, který do projektu ovladače i915 zaslal Radhakrishna Sripada z Intelu s komentářem, že Meteor Lake je dobře použitelný již nějakou dobu, všechny změny uAPI klíčové pro běh platformy jsou finalizovány a všechny potřebné binární bloby jsou k dispozici a současné CI testy ukazují, že je vše v pořádku.





Otázkou, kterou vznáší Phoronix, tak už je pouze to, zdali tento maličký patch bude začleněn v rámci již běžícího vývojového cyklu jádra Linux 6.6, nebo bude muset počkat do 6.7. Též dodejme, že s ohledem na Ubuntu 23.10 by nebylo od věci, kdyby byl kód co nejdříve backportován do jádra 6.5.