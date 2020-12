Podpora paměťových karet SD Express zamíří do jádra 5.11

Specifikace sběrnice SD Express formátu paměťových karet Secure Digital je stará dva a půl roku. Zavádí do světa SD podporu PCI Express sběrnice, a to až ve verzi 4.0 se 2 linkami (plus navíc s protokolem NVMe 1.4). Teoreticky tak mohou SD karty (SD, SDHC, SDXC, SDUC) disponovat přenosovou rychlostí až téměř 4GB/s – oproti dnes obvykle používaným rozhraním UHS-I a UHS-II dávajícím rychlost od 50 po 312 MB/s. Podpora SD Express pak nyní míří do linuxového jádra a objeví se ve verzi 5.11.

Podpora bude fungovat logicky tak, že nejprve systém SD kartu připojí standardním SD rozhraním a poté se s ní domluví, jakou variantu vyššího přenosového rozhraní podporuje (zde tedy PCIe/NVMe) a spojení patřičně povýší. Podpora SD karet v Linuxu tak s verzí 5.11 povýší zhruba na specifikaci SD 7.1, přičemž SD Express/PCIe/NVMe zavedla již zmíněná specifikace SD 7.0 v roce 2018.