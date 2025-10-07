Root.cz  »  Různé  »  Podpora PCI pro stroje Amiga 4000 z roku 1992 míří do Linuxu

Podpora PCI pro stroje Amiga 4000 z roku 1992 míří do Linuxu

David Ježek
Dnes
Akcelerační karta Blizzard pro počítač Amiga Autor: Konrad Daszyński
Píše se téměř rok 2026 a do Linuxu míří patche implementující podporu PCI sběrnice pro Amigu 4000, počítač uvedený v roce 1992, ještě před sjednocením Německa a rozdělením Československa. I to je kouzlo open-source projektů.

Konkrétní implementace podpory se týká klíčové rozšiřující část Amigy 4000, řadiče Mediator 4000 PCI, který do světa Amigy 4000 přinášel několik slotů standardní PCI 2.1 / 33MHz sběrnice, vedle jinak přítomné sběrnice/sloty Zorro. Vývojář Daniel Palmer dodává, že jde o jeho první PCI ovladač, takže jde vlastně spíš o RFC, plus jsou zde některé zatím nevyřešení problémy: nemožnost DMA mezi hlavní pamětí a PCI kartami, pouze mezi PCI kartami navzájem; a dále pak nefunkčnosti „hi-end PCI grafických karet“ pozdější, jako třeba Voodoo 3 3000 či Radeon 9250, na těchto ne-x86 strojích.

Doplňme, že Amiga 4000 šla na svět s CPU Motorola 68030 a šla rozšířit o Motorolu 68060 s taktem kolem 100 MHz a spoustou paměti navíc. Výkonově pak po upgradu šlo o něco na úrovni Pentia MMX.

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

