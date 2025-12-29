Podpora pro moderní spánek notebooků míří do jádra

Nové notebooky s Windows mají podporu pro moderní spánek (Modern Standby). V tomto stavu není jádro zastaveno, ale displej je vypnutý a například diodka napájení bliká, jak je běžné při standardním uspání do paměti. Počítač tak i nadále může zpracovávat úlohy s omezeným výkonem, ale spotřeba je přesto větší než při standardním uspání do paměti. Moderní spánek zhruba odpovídá uspanému chytrému mobilnímu telefonu.
Nová podpora v jádře vytvoří
/sys/power/standby pro interakci s uživatelskými programy. Zapsat tam můžete
active,
inactive,
sleep a
resume. Záleží ale, co podporuje daný notebook. Doplňme, že současná podpora standardního uspání využívá
/sys/power/state a můžeme tam zapsat
freeze,
mem a
disk. Nejběžnější uspání do paměti pak má více variant v
/sys/power/mem_sleep a to buď
shallow,
s2idle nebo
deep. Opět záleží, které možnosti daný notebook podporuje. Nejběžnější je patrně
s2idle.
(zdroj: phoronix)