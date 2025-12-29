Root.cz  »  Linux  »  Podpora pro moderní spánek notebooků míří do jádra

Podpora pro moderní spánek notebooků míří do jádra

Jan Fikar
Včera
7 nových názorů

Sdílet

Notebook v lese Autor: Root.cz s využitím Zoner AI

Nové notebooky s Windows mají podporu pro moderní spánek (Modern Standby). V tomto stavu není jádro zastaveno, ale displej je vypnutý a například diodka napájení bliká, jak je běžné při standardním uspání do paměti. Počítač tak i nadále může zpracovávat úlohy s omezeným výkonem, ale spotřeba je přesto větší než při standardním uspání do paměti. Moderní spánek zhruba odpovídá uspanému chytrému mobilnímu telefonu.

Nová podpora v jádře vytvoří /sys/power/standby pro interakci s uživatelskými programy. Zapsat tam můžete active, inactive, sleep a resume. Záleží ale, co podporuje daný notebook. Doplňme, že současná podpora standardního uspání využívá /sys/power/state a můžeme tam zapsat freeze, mem a disk. Nejběžnější uspání do paměti pak má více variant v /sys/power/mem_sleep  a to buď shallow, s2idle nebo deep. Opět záleží, které možnosti daný notebook podporuje. Nejběžnější je patrně  s2idle.

(zdroj: phoronix)

Vstoupit do diskuse (7 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:

Dále u nás najdete

Ošetřovné 2026: Kdo dosáhne na vyšší dávku

Změny u pojištění vkladů: Delší ochrana a jistota u velkých částek

Mzdové účetnictví v roce 2025 aneb krátké ohlédnutí

Zahraniční stravné 2026: Jak ho vypočítat a kolik reálně dostanete?

Rehabilitace musí začít nejpozději do 40 dnů od vypsání žádanky

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Vědci popsali, proč u někoho alkohol způsobuje rakovinu

Vyznejte se v nabídce domácí péče o seniory. Kdy ji platí pojišťovny

Matka a dcera lásku k přírodě proměnily v kvetoucí byznys

Necháváme AI měnit svět, i když dobře víme o nebezpečích

České firmy pořád investují do kyberbezpečnosti málo

Inteligentní drony z Prahy létají v kouři a bez GPS

Nejmenším dětem mrkev vůbec nedávejte, mohou ji vdechnout

Exekuční srážky v roce 2026: nezabavitelná částka bude vyšší

Nový osvobozený benefit: Zaměstnanecké opce od roku 2026

Budete mít dva ležáčky, řekli lékaři. Díky rodině dívky chodí

Rozhovor: Firmy se s kyberriziky naučily žít

Města, hrady, hory: poznejte zasněžené dominanty

Vánočnímu vysílání vládly pohádky ČT s miliony diváků

V EU roste černá ekonomika v najímání IT odborníků