O modulech v Rustu v linuxovém kernelu se již nějakou dobu mluví. Dnes byla podpora pro Rust poslána do linux-next. Bude se nacházet v samostatném adresáři rust/ . Součástí je i testovací modul drivers/char/rust_example.rs .

K úspěšnému překladu je potřeba rustc nightly a zatím se zaměřuje hlavně na architektury x86_64 a ARM64. Podpora Rustu teď bude procházet připomínkami. Teprve uvidíme, kdy bude do jádra přidána. Nejdříve by to mohlo být v 5.13.

