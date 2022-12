Autor: Rust project

Rustový front-end pro GCC nazvaný Gccrs byl schválen pro přijetí do GCC. Znamená to, že příští vydání GCC bude schopné kompilovat kód napsaný v Rustu. Arthur Cohen, autor Gccrs ale uživatele varuje: Jedná se o velmi experimentální překladač, který ještě v následujících týdnech a měsících až do vydání projde mnoha změnami.