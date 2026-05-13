Podpora snadné instalace KDE Plasma nejdřív s FreeBSD 15.2

Původní plány na snadnou instalaci desktopového prostředí KDE Plasma s vlastní položkou v instalátoru systému FreeBSD nevyšly ani pro vydání verze 15.0, ani pro chystané vydání 15.1. Tvůrci systému vše nyní posouvají až na verzi 15.2, informuje Phoronix.
Důvody jsou pragmatické, stále je potřeba spousta práce na příslušném skriptu, mimo jiné proto, že Nvidia vydala nové ovladače, plus některé části kódu se staly zastaralými a je potřeba je odstranit. Předpokládá se, že skript poté zamíří do větve CURRENT a pokud půjde testování hladce, bude poté překlopen do STABLE, pročež je tedy cíleno na STABLE větev vydání 15.2. Vydání FreeBSD 15.2 se očekává v prosinci tohoto roku, do té doby je tu stále standardní cesta.