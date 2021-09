Podpora Ubuntu 14.04 LTS a 16.04 LTS se prodlužuje na 10 let

Canonical rozhodl o prodloužení podpory starších LTS vydání operačního systému Ubuntu na 10 let od první vydané verze. To znamená, že řada Ubuntu 14.04 LTS „Trusty Tahr“ bude podporována až do dubna 2024 a řada Ubuntu 16.04 LTS „Xenial Xerus“ až do dubna 2026.

Obě vydání tak zpětně navazují na – nyní již můžeme říci – tradiční dobu podpory LTS vydání v délce 10 let, neb i následná vydání 18.04 LTS a aktuální 20.04 LTS jsou/budou podporována po dobu 10 let. Canonical tak sděluje světu významný závazek. De facto Canonical srovnává krok s majoritním desktop světem Windows, kde pokud pomineme z jistých důvodů super-nadstandardní Windows XP (podpora více než 12 let), pak Windows Vista měly podporu lehce přes 10 let, Windows 7 taktéž, Windows 8.1 vydržely lehce přes 9 let a současná Windows 10 jsou tu s námi už 6 let a o termínu konce podpory posledních (či budoucích) sestavení ještě nebylo rozhodnuto.

Canonical nárůst doby podpory zdůvodňuje lepší ekonomikou kolem upgradů infrastruktury klientů a rostoucí potřebou. Oproti dosavadnímu plánu se tedy doba podpory obou uvedených verzí prodlužuje o další dva roky.